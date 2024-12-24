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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – сильное государство, страна, достойно и честно идущая вперед

Политика Материалы 24 декабря 2024 14:51 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан – сильное государство, страна, достойно и честно идущая вперед
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан – сильное государство, страна, которая опирается на свою мощь, идет своим путем, ни перед кем не имеет никаких обязательств, ни перед кем не склоняет голову, идет вперед достойно и честно, и это наше большое достояние.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.

Подчеркнув, что происходящие сегодня в мире процессы налицо, глава государства сказал: «Кровавые столкновения, войны, конфликты, грубое вмешательство некоторых стран в дела других стран, нагнетание напряженности – всего этого мы не видим и не увидим в Азербайджане».

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