Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - 24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Ираклий Кобахидзе поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией и впредь будут успешно развиваться в различных областях, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году.