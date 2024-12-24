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Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 24 декабря 2024 19:30 (UTC +04:00)
Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 24 декабря премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Ираклий Кобахидзе поздравил главу государства с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией и впредь будут успешно развиваться в различных областях, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества и новых контактах в наступающем году.

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