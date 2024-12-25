МИД Грузии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета AZAL в Актау

БАКУ /Trend/ - Грузия глубоко опечалена известием о крушении самолета, принадлежащего Азербайджанским авиалиниям.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Грузии в социальной сети X.

"Мы хотели бы выразить глубокие соболезнования правительству и народу дружественного Азербайджана. В это трудное время Грузия солидарна со своим стратегическим партнером Азербайджаном. Желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший

рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.

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