Компания Embraer выразила соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

БАКУ /Trend/ - Компания Embraer выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" вблизи Актау, передает Trend.

"Мы глубоко опечалены известием о крушении самолета Embraer 190 вблизи города Актау. Выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и коллегам жертв этого инцидента. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы оказать поддержку соответствующим органам", - говорится в заявлении компании.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.