БАКУ/Trend/ - В посольстве Казахстана в Баку приспущен флаг в связи с днем траура, объявленного после крушения пассажирского самолета ЗАО Azerbaijan Airline близ Актау, передает в четверг Trend со ссылкой на посольство.

В авиакатастрофе под Актау погибло 6 граждан Казахстана.

Напомним, что вчера пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании AZAL, выполнявший рейс по маршруту Баку–Грозный, потерпел крушение в трех километрах от аэропорта Актау. На борту воздушного судна находились 67 человек, включая 62 пассажиров и 5 членов экипажа.

Компетентные органы Азербайджана и Казахстана совместно работают над выявлением причин происшествия и оказанием всей необходимой помощи. Вчера Казахстан показал замечательный пример солидарности: оперативно работали спасатели и медики, слажено действовали госструктуры, граждане сдавали кровь и несли цветы к загранучреждениям Азербайджана в Астане и Актау.