Парламент Азербайджана утвердил в третьем чтении предложение о снижении верхнего предела призывного возраста

БАКУ /Trend/ - Положение "О прохождении военной службы" было вынесено на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно изменениям, в Азербайджане снижается верхний предел призывного возраста для прохождения военной службы.

Предельный возраст прохождения срочной действительной военной службы военнослужащими Вооруженных сил Азербайджанской Республики и военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиками и мичманами снижается с 35 до 30 лет.

Согласно предложенному изменению, призывниками станут граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, состоящие на предварительном военном учете или подлежащие постановке на учет, но не прошедшие обязательную срочную военную службу.

Также снижается возрастной предел привлечения лиц, зачисленных в запас, к медобследованию в военных комиссариатах.

В настоящее время лица, переведенные в запас, периодически привлекаются к медицинскому обследованию в медицинских комиссиях, созданных в районных (городских) военных комиссариатах.

В этом случае военнослужащие, переведенные в запас по болезни без прохождения военной или альтернативной службы, возвращаются на учет призывников, если они признаны годными к прохождению военной службы до достижения ими возраста 35 лет (за исключением случаев, предусмотренных соответствующими законами Азербайджанской Республики), и они призываются на срочную действительную военную службу на общих основаниях.

Согласно изменениям, возрастной предел в 35 лет снижается до 30.

Также меняются сроки предоставления отсрочки от военной службы с целью продолжения образования.

Одно из изменений связано со снижением предельного возраста службы военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики в мирное время.

В настоящее время, согласно статье 39 Закона "О воинской обязанности и военной службе", в мирное время военнослужащие срочной действительной военной службы служат до 36,5 лет. Согласно изменениям, возрастной ценз снижается до 31,5 года.

В Положение вносятся и другие изменения.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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