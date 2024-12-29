Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Политика Материалы 29 декабря 2024 13:15 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой
Фото: Парламент

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает в воскресенье Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента предложила направить поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Депутаты поддержали данное предложение аплодисментами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости