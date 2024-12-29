Парламент Азербайджана направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поздравил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву с 31 декабря - Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает в воскресенье Trend, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента предложила направить поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Депутаты поддержали данное предложение аплодисментами.

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