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Функции Службы газовых операций Нахчывана будут переданы SOCAR

Политика Материалы 29 декабря 2024 18:27 (UTC +04:00)

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Функции Службы эксплуатации газа Нахчыванской Автономной Республики переданы Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Как сообщает Trend, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в месячный срок принять необходимые меры для обеспечения передачи функций Службы эксплуатации газа Нахчыванской Автономной Республики Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики.

При этом в трехмесячный срок с учетом части 1 распоряжения Кабмин должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики свои предложения по совершенствованию нормативных правовых актов; в соответствии с частью 1 настоящего Распоряжения он должен подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о передаче Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики соответствующих полномочий в отношении государственного имущества; и должен решать иные вопросы, вытекающие из распоряжения.

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