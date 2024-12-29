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В Азербайджане повысили штрафы за вред редким видам животных и растений

Политика Материалы 29 декабря 2024 20:18 (UTC +04:00)
В Азербайджане повысили штрафы за вред редким видам животных и растений

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане увеличены штрафы за нарушение требований по охране животных или особо охраняемых видов растений, занесенных в Красную книгу.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в одобренной Президентом Ильхамом Алиевым поправке к Кодексу об административных правонарушениях.

Так, за неисполнение требований по охране животных и растений, включенных в Красную книгу Азербайджанской Республики и в список особо охраняемых видов, физические лица будут оштрафованы на сумму от одной тысячи до 1300 манатов, должностные лица - на сумму от трех тысяч до четырех тысяч манатов, юридические лица - от шести тысяч манатов до восьми тысяч манатов.

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