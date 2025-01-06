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Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство всегда по достоинству оценивало деятельность и героизм своих сынов и дочерей

Политика Материалы 6 января 2025 13:34 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанское государство всегда по достоинству оценивало деятельность и героизм своих сынов и дочерей
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство всегда по достоинству оценивало деятельность и героизм своих сынов и дочерей, и в этот раз героизм экипажа также был по достоинству оценен.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками.

«Трем погибшим членам экипажа было посмертно присвоено высокое звание Национального героя, двум выжившим членам экипажа – также высокая государственная награда. Может быть, небольшое утешение для семей, которые потеряли своих близких, но также это отношение Азербайджанского государства к своим гражданам», - подчеркнул глава государства.

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