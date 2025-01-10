Президент Ильхам Алиев утвердил Порядок использования средств Агентства инноваций и цифрового развития

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменения в указ от 14 июня 2019 года "Об утверждении Порядка использования средств Агентства инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий”.

Как сообщает в пятницу Trend, согласно указу, в названии и в первой части слова "Инноваций при министерстве транспорта, связи и высоких технологий" заменены словами "Инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта”.

Утвержден Порядок использования средств Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Использование средств будет осуществляться в форме инвестиций, льготных кредитов и грантов.

С Порядком использования средств Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики можно ознакомиться перейдя по ссылке.