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Президент Сейшельских островов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Политика Материалы 10 января 2025 18:56 (UTC +04:00)
Президент Сейшельских островов выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву
Фото: Офис Президента Республики Сейшельские Острова

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Сейшельских островов Вавел Рамкалаван направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей в результате крушения 25 декабря 2024 года самолета компании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный.

"Ваше превосходительство.

Глубоко опечален известием о трагическом крушении 25 декабря 2024 года самолета компании «Азербайджан Хава Йоллары» во время полета из Баку в Грозный, гибели в авиакатастрофе 38 человек и многочисленных пострадавших.

От имени правительства и народа Республики Сейшельские Острова, от себя лично приношу глубокие соболезнования азербайджанскому народу, в том числе семьям погибших в результате трагедии, выражаю солидарность в эти скорбные дни.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.

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