БАКУ /Trend/ - Партнерство Азербайджана с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) - яркий пример того, как страны с общими ценностями и устремлениями могут успешно сотрудничать в самых разных сферах. От бизнеса и торговли до возобновляемой энергетики и климатических инициатив между двумя странами сложились прочные отношения, которые продолжают динамично развиваться.

В последние годы экономическое сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ демонстрирует впечатляющие результаты. Так, за период с января по ноябрь 2024 года объем товарооборота между странами достиг 88,92 миллиона долларов. В 2023 году этот показатель составлял 1,6 миллиарда долларов, включая нефинансовый импорт, экспорт и реэкспорт.

Инвестиции между двумя странами подтверждают укрепление их экономических связей. В первом квартале 2024 года Азербайджан вложил в экономику ОАЭ 65,8 миллиона долларов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года. В свою очередь, инвестиции ОАЭ в Азербайджан составили 190,7 миллиона долларов, что в 3,5 раза превышает показатели предыдущего года. В целом ОАЭ инвестировали в экономику Азербайджана 3,2 миллиарда долларов, тогда как азербайджанские инвестиции в ОАЭ составляют около 1 миллиарда долларов. Эти данные отражают взаимное доверие и стратегическое сотрудничество между экономиками двух стран.

Изменение климата стало одной из ключевых сфер сотрудничества Азербайджана и ОАЭ. Проведение COP28 в 2023 году позволило ОАЭ поделиться с Азербайджаном своим опытом в организации масштабных международных климатических мероприятий. Это сотрудничество помогло Баку подготовиться к конференции COP29 в 2024 году, которая стала первым подобным событием на Кавказе, подчеркнув растущую роль Азербайджана в глобальной климатической повестке.

В этой связи механизм "Тройка", в который входят ОАЭ, Азербайджан и Бразилия, обеспечивает преемственность и согласованность в рамках климатических переговоров. Это взаимодействие позволило Азербайджану использовать опыт партнёров для усиления своих позиций на международной арене в области климатических инициатив.

Проведение COP29 предоставило Азербайджану уникальную возможность привлечь внимание к экологическим вызовам и представить свои решения, а также укрепить международные партнёрства ради устойчивого развития. Механизм "Тройки" наглядно демонстрирует важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата.

Энергетика остаётся краеугольным камнем партнерства Азербайджана и ОАЭ. Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) наладили крепкие связи в нефтегазовом секторе. При этом особое внимание уделяется совместным проектам в области возобновляемой энергетики, поддерживающим глобальный переход к "зеленой" экономике.

Азербайджан ставит цель производить 30 процентов электроэнергии из возобновляемых источников к 2030 году. Ключевую роль в этой миссии играет базирующаяся в ОАЭ компания Masdar, которая реализует проекты, такие как Гарадагская солнечная электростанция. Станция мощностью 230 мегаватт будет ежегодно вырабатывать 500 миллионов киловатт-часов электроэнергии, сокращая выбросы углекислого газа более чем на 200 тысяч тонн. Masdar и SOCAR также изучают возможности реализации проектов в области морской ветроэнергетики и водородных технологий общей мощностью 2 гигаватта.

Обе страны придают большое значение устойчивому развитию. Неделя устойчивого развития Абу-Даби (ADSW), проходящая в настоящее время в ОАЭ, представляет собой глобальную инициативу, поддерживаемую ОАЭ и Masdar. Цель мероприятия - ускорить прогресс в экономическом, социальном и экологическом измерениях. Ожидается, что в работе форума примет участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В январе 2023 года Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия ADSW, где отметил выдающиеся успехи ОАЭ в области устойчивого развития. "Хочу также поздравить президента и народ ОАЭ с огромными успехами в своем стремительном развитии. Под Вашим руководством, господин президент, ОАЭ превратились в одну из самых стабильных, развитых и успешных стран мира. Мы, ваши братья в Азербайджане, очень гордимся тем, что вы делаете".

В ходе мероприятия глава государства также подчеркнул успехи Азербайджана в области развития возобновляемой энергетики: "Азербайджан развивал возобновляемые источники энергии не для того, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Мы сделали это много лет назад. Сегодня Азербайджан не только полностью удовлетворяет свои потребности в энергии, но и экспортирует сырую нефть, нефтепродукты, природный газ, продукцию нефтехимической промышленности, электроэнергию. Наша программа по возобновляемым источникам энергии имеет совершенно другую повестку дня. Во-первых, потому что у этой отрасли огромный потенциал. Во-вторых, потому что это поможет нам диверсифицировать наш экспорт и, конечно, создаст новый экологически чистый сектор нашей экономики", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Динамичное партнерство между Азербайджаном и ОАЭ демонстрирует, как общие цели и ценности могут стать основой для эффективного сотрудничества. Энергетика, торговля и климатические инициативы лежат в основе их отношений, а постоянный диалог на высоком уровне подчеркивает стремление стран к раскрытию неиспользованных возможностей.

Сбалансированная внешняя политика Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева позволила стране завоевать уважение как Востока, так и Запада. Прочные связи с ОАЭ являются ярким подтверждением этой стратегии, демонстрируя, как взаимное уважение и общие цели могут привести к долгосрочному и продуктивному партнерству.