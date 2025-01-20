Самолет «Аэрофлот» совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев

БАКУ/ Trend/ - Капитан воздушного судна авиакомпании “Аэрофлот”, выполнявший рейс по маршруту Москва (SVO) – Дубай, запросил вынужденную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Как сообщает Trend со ссылкой на Международный аэропору Гейдар Алиев, причиной этого стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров.

Самолет Boeing 737-800 успешно приземлился в аэропорту в 06:27 по местному времени. Пассажиру была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Отметим, что в Международном аэропорту Гейдар Алиев регулярно проводятся учения для обеспечения готовности к оперативному реагированию в чрезвычайных ситуациях и обеспечения безопасности пассажиров и членов экипажа.