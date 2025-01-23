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В Азербайджане гражданам, достигшим 21 года, предоставляется право на приобретение гражданского огнестрельного оружия

Политика Материалы 23 января 2025 16:49 (UTC +04:00)
В Азербайджане гражданам, достигшим 21 года, предоставляется право на приобретение гражданского огнестрельного оружия

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане гражданам, достигшим 21 года, предоставляется право на приобретение гражданского огнестрельного оружия.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О служебном и гражданском оружии", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно проекту, к части I статьи 2.1.7 закона после слов "гражданское оружие" добавляются слова "(кроме огнестрельного)" и второе предложение следующего содержания "граждане Азербайджанской Республики, достигшие двадцати одного года, имеют право на приобретение гражданского огнестрельного оружия".

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