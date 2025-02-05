В ходе «Зимних учений-2025» проведен «День высокопоставленного наблюдателя» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Карс Турецкой Республики состоялся «День высокопоставленного наблюдателя» в рамках «Зимних учений - 2025».

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Кянан Сеидов, заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-майор Ильгар Лятифов, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Турецкой Республики генерал армии Сельчук Байрактароглу, а также военные представители аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турецкой Республике и других государств-участников.

Сначала участникам на мониторе и схеме местности были представлены статистические данные о ходе и целях учений, выполнении поставленных задач, посредством видеосвязи были заслушаны доклады офицеров о деятельности подразделений. Были осмотрены пункты правового информирования и управления медиа в ходе проведения условных операций.

После завершения официальной части мероприятия представители медиа и гости с интересом понаблюдали за практическим выполнением различных эпизодов участниками «Зимних учений - 2025» на учебном полигоне.

В соответствии с планом были выполнены мероприятия по обеспечению слаженности между подразделениями в ходе операций, проверке боевых навыков, управлению огнем, проведению поисково-спасательных операций и применению элементов боевого обеспечения. Согласно сценарию учений, были также выполнены задачи по уничтожению укрытий, техники и живой силы незаконных вооруженных формирований из артиллерийских установок, бронетехники, боевых самолетов и вертолетов.

Кроме того, в сложных погодных условиях тактические воздушно-десантные группы десантировались с самолетов и успешно выполнили задачи по боевому применению в горной местности.

В ходе учений военнослужащие Отдельной общевойсковой армии продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

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