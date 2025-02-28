В Азербайджане будет укреплена материально-техническая база лифтового хозяйства многоквартирных домов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных домов.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, городским и районным исполнительным властям в соответствии со списком, прилагаемым к этому распоряжению, должны быть выделены 9.940, 0 (девять миллионов девятьсот сорок) тысяч манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в указанном размере.

Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Ознакомиться со списком по городам, в которых планируется укрепить материально-техническую базу лифтового хозяйства многоквартирных домов, можно по этой ссылке.