Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - 4 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) Абдуллой бин Заидом аль Нахайяном.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены работа, проводимая между двумя странами в рамках стратегического партнерства, перспективы сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, а также вопросы региональной и международной безопасности.

Министры выразили уверенность, что в 2025 году сотрудничество будет развиваться в политической, экономической, торговой, энергетической, туристической и других сферах.

Кроме того, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества на международных платформах, а также по ситуации на Ближнем Востоке.

Стороны обменялись поздравлениями, самыми искренними пожеланиями по случаю начала священного месяца Рамазан", - говорится в сообщении ведомства.

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