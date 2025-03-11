Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили региональную и международную ситуацию (Дополнено и изменен заголовок)

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БАКУ /Trend/ - 11 марта министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Республику Казахстан встретился с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел этой страны Муратом Нуртлеу.

Об этом во вторник сообщили Trend в МИД Азербайджана.

"Встреча министров один на один продолжилась в расширенном составе с участием делегаций с обеих сторон. В ходе встречи были обсуждены текущие отношения стратегического партнерства между двумя странами, перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также региональная и международная ситуация.

Стороны выразили удовлетворение уровнем отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Казахстаном и подчеркнули, что контакты и визиты на высшем и высоком уровне между двумя странами способствуют развитию сотрудничества.

Было отмечено, что два визита Президента Азербайджанской Республики в Казахстан и три визита Президента Республики Казахстан в нашу страну в прошлом году являются показателем высокого уровня отношений между нашими странами.

Стороны также обменялись мнениями по политическим, экономическим, торговым, транспортным, коммуникационным и гуманитарным аспектам стратегического партнерства.

Джейхун Байрамов отметил, что укрепление связей с братскими странами, в том числе со странами Центральной Азии, включая Казахстан, во всех сферах является одним из главных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Была подчеркнута важность усиления сотрудничества в рамках региональных и международных организаций, в том числе ООН, Организации тюркских государств, Организации исламского сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также был проведен обмен мнениями по определению новых направлений партнерства, которые могут представлять взаимный интерес.

В особенности, было отмечено, что в рамках Организации тюркских государств заслуживают похвалы выдвижение инициатив в различных сферах, проведение заседаний на высшем и высоком уровнях, принятие важных решений, а также сотрудничество в направлении укрепления и институционализации авторитета Организации на международной арене.

Говоря о международных платформах, было подчеркнуто, что высоко оценивается участие Казахстана на самом высоком уровне в COP29, который Азербайджан успешно принял в ноябре прошлого года, его активное участие в работе мероприятия и присоединение к инициативам, выдвинутым Азербайджаном.

Касаемо транспортно-коммуникационного направления, была выражена уверенность в том, что расширение сотрудничества в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который является неотъемлемой частью Среднего коридора, а также проект строительства магистрали волоконно-оптического кабеля по дну Каспийского моря между Баку и Актау, являющегося ключевой частью инициативы Цифровой Шелковый путь, придадут сотрудничеству между Азербайджаном и Казахстаном еще более динамичный характер.

Также казахстанская сторона была проинформирована о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, о масштабных работах по восстановлению и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях, деятельности по разминированию, а также о текущем состоянии процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

С благодарностью было отмечено строительство правительством Казахстана Центра детского творчества имени Курмангазы в освобожденном от оккупации городе Физули.

Была высоко оценена поддержка казахстанской стороной мирного процесса. Отмечено, что несмотря на достигнутый прогресс в двусторонних переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией, сохранение территориальных претензий против нашей страны в конституции Армении и ряде законодательных актов, а также позиция армянской стороны по сохранению Минской группы остаются фундаментальной проблемой.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Между министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и министерством иностранных дел Республики Казахстан был подписан План мероприятий на 2025-2026 годы.

Затем министры выступили с заявлениями на пресс-конференции по итогам встречи", - говорится в сообщении ведомства.

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