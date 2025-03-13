Несмотря на географическую удаленность, Азербайджан и Северную Македонию объединяют глубокие корни - Гордана Силяновска-Давкова

БАКУ /Trend/ - Выражаю признательность за приглашение принять участие в XII Глобальном Бакинском форуме, проводимом в Азербайджане, и за организацию Международным центром Низами Гянджеви на высоком уровне.

Как сообщает Trend, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Несмотря на географическую удаленность, наши дружественные страны объединяют глубокие корни. Эти две страны расположены на перекрестке цивилизаций, имеющих древнюю историю сосуществования представителей многих религий. Обе страны восстановили свою независимость в 1991 году и привержены многосторонности и сотрудничеству в рамках ООН», – отметила Президент Северной Македонии.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум пройдет с 13 по 15 марта под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.