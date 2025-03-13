Я почувствовала теплое отношение в ходе моего официального визита в дружественный Азербайджан - Президент Северной Македонии

БАКУ /Trend/ - Есть еще один аспект, который объединяет наши страны. Азербайджан - страна огней. Я тоже прибыла из страны солнца, а солнце, как заметил один из наших македонских поэтов, - самый древний огонь, который может согреть человека.

Как сообщает Trend, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на церемонии открытия XII Глобального Бакинского форума.

«Это тепло я ощутила в последние несколько дней во время своего официального визита в дружественную Азербайджанскую Республику. Я благодарю Вас, господин Президент Ильхам Алиев, за искреннее гостеприимство», - сказала Гордана Силяновска-Давкова.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта. Форум организован Международным центром Низами Гянджеви под девизом "Переосмысление миропорядка: Превращение вызовов в возможности".

В рамках мероприятия будут обсуждены глобальные геополитические изменения, многосторонний подход, глобальный кризис в области здравоохранения, восстановление и региональная стабильность в мире, COP29 и другие важные глобальные вопросы.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран. В их число также войдут более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 глав ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.