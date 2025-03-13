Лучшие условия для мирной повестки дня могут быть сформированы после решения вопросов, связанных с Конституцией Армении - Помощник Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Когда мы смотрим на претензии Армении к Азербайджану, то видим, что при поддержке некоторых своих покровителей с каким вдохновением они пытаются сохранить Минскую группу, уже являющуюся инструментом прошлого и не имеющей никакой функции. Сегодня в Минской группе нет и не может быть никакой необходимости. Если кто-то попытается возродить Минскую группу, то это могут быть только утопические идеи.

Как сообщает Trend, об этом журналистам заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Помощник Президента сказал, что когда создавалась Минская группа, ее основа заключалась именно в урегулировании конфликта. «Никакого конфликта нет. В период, когда идет процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, армянская сторона вновь не проявляет искренности и пытается сохранить такой ненужный инструмент, как Минская группа», - добавил Х. Гаджиев.

Отметив, что Азербайджан настойчив в этом вопросе, помощник Президента подчеркнул: «Считаем, что после решения подобных вопросов, в частности, связанных с Конституцией Армении, могут быть сформированы лучшие условия для мирной повестки в регионе».