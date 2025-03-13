Необходимо реформировать глобальные институты - Президент Северной Македонии

БАКУ /Trend/ - Необходимо реформировать глобальные институты.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала Президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова на XII Глобальном Бакинском форуме.

"Необходимы существенные реформы, которые сделают глобальные институты более легитимными, более справедливыми, более эффективными и более последовательными в выполнении Устава ООН. Совет Безопасности должен быть расширен, реформирован и демократизирован, чтобы сделать его более ответственным и подотчетным в поддержании международного мира и безопасности. Генеральная Ассамблея должна занять свое законное место как основной представительский орган не только для обсуждения, но и для разработки политики.

Решения Международного суда должны стать обязательными для всех. Только так ООН сможет ответить на текущие геополитические, экономические, экологические, климатические, технологические и демографические вызовы", - сказала она.

По ее словам, Пакт во имя будущего - это своего рода глобальный общественный договор, который должен укрепить многополярную систему.

"Но даже в первые месяцы этот глобальный общественный договор столкнулся с новой проблемой. Вопрос, который теперь задают многие, не в том, преуспеет ли Пакт для будущего, а в том, выживет ли он вообще в 2025 году. Выживет ли он в новых геополитических условиях, и если да, то станет ли он отправной точкой для обновления ООН или же будет превращен в еще один амбициозный, но декларативный документ, который соберет пыль в архивах истории?" - сказала она.