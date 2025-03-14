Названо число бывших вынужденных переселенцев, обеспеченных домами на освобожденных территориях Азербайджана по состоянию на конец 2024 г.

БАКУ /Trend/ - По состоянию на конец 2024 года на освобожденных от оккупации территориях домами было обеспечено свыше 10,2 тысячи бывших вынужденных переселенцев, то есть 2615 семей.

Как сообщает Trend, об этом сказал премьер-министр Али Асадов в ходе представления отчета о деятельности Кабинета министров Азербайджанской Республики в 2024 году на проходящем сегодня пленарном заседании Милли Меджлиса.

Он отметил, что в общей сложности 30 тысяч человек проживают в этих районах и работают в различных сферах.

"Кроме того, из государственного бюджета на цели по обеспечению социальной защиты бывших беженцев и вынужденных переселенцев было выделено 329 миллионов манатов. В целом, на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий в 2021-2024 годах из госбюджета было выделено 17,6 миллиарда манатов, в том числе в 2024 году - 5 миллиардов 347 миллионов манатов. В 2025 году планируется выделить 4 млиллиарда манатов", - отметил А. Асадов.

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