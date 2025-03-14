США прокомментировали завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного соглашения

БАКУ /Trend/ - США высоко оценивают завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по тексту проекта мирного соглашения, заявили в Госдепартаменте США, передает Trend.

"Это шанс для обеих стран оставить позади многолетний конфликт, следуя видению президента Трампа о более мирном мире. Сейчас настало время взять на себя обязательства по установлению мира, подписать и ратифицировать мирный договор, открывая путь к новой эре процветания для народов Южного Кавказа", - говорится в заявлении.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами", - говорилось в сообщении МИД.