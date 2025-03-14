Араик Арутюнян сообщил, что информацию о бомбардировке Гянджи получил от начальника генштаба ВС Армении

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося 14 марта судебного процесса в Бакинском военном суде обвиняемый Араик Арутюнян, отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, коснулся ракетного обстрела гражданской инфраструктуры и мирного населения в городе Гянджа.

Как сообщает Trend, он сказал, что получил информацию об этом от начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна.

"Начальником генерального штаба вооруженных сил Армении был Оник Гаспарян. У меня был разговор с ним. Он сообщил мне об обстреле аэропорта, расположенного в Гяндже, на первом этапе. А потом у меня не было с ним никаких контактов", - сказал он.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

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