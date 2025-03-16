Валентина Матвиенко отбыла с визитом в Азербайджан

БАКУ/Trend/- Делегация Совета Федерации во главе с Председателем СФ Валентиной Матвиенко направляется с официальным визитом в Азербайджанскую Республику, сообщает Trend.

В ходе визита планируются встречи с руководством Азербайджана.

Также пройдет заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. Его проведут сопредседатели — первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин и первый заместитель Председателя Милли Меджлиса Али Ахмедов.

В составе российской делегации – председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин , председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Владимир Булавин , первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Ильяс Умаханов , первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Жанна Чефранова , первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов , депутаты Государственной Думы и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.