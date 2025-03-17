На оккупированных территориях Азербайджана не было оружия "Искандер М", "Точка У" и "Смерч" - обвиняемый Мнацаканян (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На продолжающемся судебном процессе в Бакинском военном суде 17 марта обвиняемый Лёва Мнацаканян сказал в ходе дачи показаний, что на оккупированных территориях Азербайджана не было оружия "Искандер М", "Точка У" и "Смерч".

Как сообщает в понедельник Trend, отвечая на вопросы прокуроров, представляющих государственное обвинение, он сказал, что не видел этого оружия на оккупированных территориях Азербайджана ни когда был "министром обороны" сепаратистского режима, ни до, ни после этого.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

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