Посол Пакистана выразил соболезнования Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Посол Пакистана в Азербайджане Гасым Мохиуддин выразил соболезнования в связи с гибелью двух солдат в результате схода снежной лавины в Гедабее.

В связи с этим посол поделился публикацией в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Trend.

"Выражаем глубокие соболезнования правительству и народу братского Азербайджана в связи с трагической гибелью двух солдат в результате схода лавины 19 марта в Гедабее. Желаем терпения их семьям", - говорится в публикации.

Отметим, что вчера были обнаружены тела военнослужащих азербайджанской армии Иманова Али Тариэль оглу и Гамидова Руслана Рустам оглу, которые, возвращаясь с места несения службы, расположенного на территории Гедабейского района, в туманную погоду попали под снежную лавину.

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