Экипаж задержанных в Эритрее судов Азербайджана возвращен в страну

БАКУ /Trend/ - Экипаж задержанных в Эритрее судов возвращены в Азербайджан.

Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана, передает Trend.

Граждане Азербайджанской Республики - члены экипажа судов "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3", эксплуатируемых филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, задержанных с 7 ноября прошлого года Эритреей, были возвращены в Азербайджан в результате продолжительных переговоров, проведённых азербайджанской стороной в соответствии с поручениями главы государства при координации министерства иностранных дел, министерства цифрового развития и транспорта, а также Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство".

Было отмечено, что в период пребывания экипажа судов в Эритрее, через посольство Азербайджана в Эфиопии экипажу была оказана консульская поддержка, проведены соответствующие меры с целью удовлетворения их потребностей в надлежащем порядке.

"Выражаем глубокую благодарность посольству Турецкой Республики в государстве Эритрея, которое оказало непосредственную поддержку в этом процессе", - добавили в МИД.

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