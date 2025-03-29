Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Вице-президент Турции поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан

Политика Материалы 29 марта 2025 17:53 (UTC +04:00)
Вице-президент Турции поздравил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с праздником Рамазан
Фото: Сайт президента Турции

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз направил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное письмо по случаю праздника Рамазан, сообщает в субботу Trend.

"Уважаемый Первый вице-президент,

Сердечно поздравляю Ваше превосходительство и братский народ Азербайджана с праздником Рамазан, желаю, чтобы этот благословенный праздник стал предвестником мира, спокойствия и счастья для исламского и всего остального мира.

Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья", - говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости