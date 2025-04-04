Обсуждено сотрудничество между парламентом Азербайджана и Межпарламентским союзом

БАКУ /Trend/ - 4 апреля находящаяся с рабочим визитом в столице Узбекистана Ташкенте председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с генеральным секретарем Межпарламентского союза (МПС) Мартином Чунгонгом.

Как сообщили Trend в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса, на встрече были обсуждены вопросы сотрудничества между Милли Меджлисом и Межпарламентским союзом. Было заявлено, что Межпарламентский союз является эффективной площадкой с точки зрения международного сотрудничества.

Отмечалось, что Милли Меджлис, сотрудничающий с международными парламентскими институтами на двусторонней и многосторонней основе, придает большое значение расширению отношений с Межпарламентским союзом. Успешная организация ряда мероприятий при совместном сотрудничестве сторон создает возможности для дальнейшего углубления нашего взаимодействия.

В ходе беседы было положительно оценено высокое и активное представительство Азербайджана в организации. Было выражено удовлетворение представительством депутатов Милли Меджлиса в руководящих органах организации.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Отметив, что переговорный процесс по тексту мирного соглашения завершен, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова сказала, что в качестве следующего шага Армения должна внести изменения в свою конституцию и исключить положение, отражающее территориальные претензии к нашей стране. В то же время после того, как Азербайджан самостоятельно освободил свои земли от оккупации, должна быть упразднена Минская группа. Сахиба Гафарова подчеркнула, что если Армения хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества Межпарламентского союза и Парламентской сети Движения неприсоединения. Мартин Чунгонг высоко оценил деятельность Парламентской сети и подчеркнул важность сотрудничества между двумя организациями.

В ходе беседы были высказаны мнения о роли парламентской дипломатии в системе международных отношений, ее вкладе в решение ряда проблем, а также обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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