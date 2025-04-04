Азербайджан приветствует принятие резолюции по жертвам наземных мин - МИД

БАКУ /Trend/ - Как один из соавторов Азербайджан приветствует принятие на 58-й сессии Совета по правам человека резолюции «Влияние противопехотных мин на осуществление в полном объеме всех прав человека».

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети X.

В министерстве заявили, что принятая сегодня, в Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием, резолюция прокладывает путь к выводу глобальной противоминной деятельности на исторически новый уровень посредством признания и восстановления нарушенных прав человека миллионов жертв наземных мин во всем мире.

"Будучи страной, пострадавшей от массового загрязнения наземными минами и другими взрывоопасными пережитками войны в результате трех десятилетий армянской оккупации, Азербайджан продолжит свои усилия на национальном и международном уровнях по обеспечению соблюдения обязательств по международным правам человека и гуманитарному праву в отношении прав жертв наземных мин.

Мы также подчеркиваем важность содержащегося в резолюции призыва к государствам эффективно сотрудничать в целях устранения воздействия противопехотных мин на защиту и поощрение всех прав человека путем, в частности, ускорения усилий по разминированию.

Реализация этого призыва и обязательств по гуманитарному праву требует от государств также предоставления точной информации для помощи в картировании районов, где установлены наземные мины, что имеет решающее значение для защиты гражданского населения, особенно в постконфликтных ситуациях.

В этой связи мы еще раз призываем армянскую сторону соблюдать свои обязательства по международному праву в области прав человека и гуманитарному праву и предоставить точную информацию о наземных минах, массово установленных на территории Азербайджана во время оккупации.

Мы также продолжим наши усилия по поддержке международного сотрудничества для обеспечения практических шагов по усилению помощи жертвам мин", - говорится в заявлении.