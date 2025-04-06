Омбудсмен Азербайджана призывает международное сообщество привлечь Армению к ответственности за минное загрязнение

БАКУ/ Trend/ - В результате продолжающегося со стороны Армении минного терроризма, невинные люди все еще погибают и получают ранения.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в заявлении Омбудсмена Азербайджана Сабины Алиевой.

«Сегодня в Джебраиле и Агдаме произошли взрывы мин, в результате которых серьезно пострадали четверо граждан Азербайджана, в том числе дети. Эта трагедия в очередной раз подчеркивает, что минная угроза в регионе сохраняется, а жизни мирных жителей находятся под постоянной угрозой»,- говорится в заявлении.

Как отмечается, с 2020 года в результате взрывов установленных Арменией мин, а также неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили ранения 392 человека.

«Эта проблема не только оказывает физическое воздействие на людей, но и влечет за собой глубокие психологические и социальные последствия. Мины, установленные на азербайджанских территориях во время оккупации, представляют серьезную угрозу для обеспечения прочного мира в регионе. Международное сотрудничество и помощь крайне важны для устранения этой угрозы»,- отметила омбудсмен.

С. Алиева подчеркнула, что одновременно необходимо серьезно относиться к гуманитарной ситуации в районах, загрязненных Арменией минами, и привлечь эту страну к ответственности в рамках международного права.

«Преднамеренная установка мин приводит к грубым нарушениям прав человека и создает препятствия для восстановления мира и безопасности в регионе. Как омбудсмен, я призываю международное сообщество признать неотложность противоминной деятельности, поддержать усилия Азербайджана по разминированию и привлечь Армению к ответственности за преднамеренную и масштабную установку мин»,- говорится в заявлении.