Учреждение Парламентской сети - одно из достижений азербайджанского председательства в ДН - Сахиба Гафарова

БАКУ /Trend/ - Инициативы Президента Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения (ДН) сыграли ключевую роль в укреплении солидарности, взаимной поддержки и многопланового сотрудничества между участниками Движения, а также в его институциональном развитии.

Как сообщает Trend, об этом спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова сказала в своём выступлении на четвертой конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в столице Узбекистана, Ташкенте.

Выступая на конференции, спикер напомнила, что на 18-м Саммите Движения неприсоединения в Баку в 2019 году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанское председательство будет строить свои приоритеты и деятельность на основе Бандунгских принципов, решительно отстаивать справедливость и нормы международного права, а также работать над дальнейшим повышением роли и авторитета Движения.

Сахиба Гафарова также сказала, что создание Парламентской сети стало одним из значимых достижений азербайджанского председательства в Движении неприсоединения.

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