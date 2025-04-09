Азербайджан и Великобритания обсудили гуманитарные операции по разминированию

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ANAMA.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о масштабных гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, возможной поддержке международными организациями деятельности по борьбе с минной угрозой в Азербайджане, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества.

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