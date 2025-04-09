Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Великобритания обсудили гуманитарные операции по разминированию

Политика Материалы 9 апреля 2025 13:30 (UTC +04:00)
Азербайджан и Великобритания обсудили гуманитарные операции по разминированию
Фото: ANAMA

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.

Об этом Trend сообщили в пресс-службе ANAMA.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о масштабных гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, возможной поддержке международными организациями деятельности по борьбе с минной угрозой в Азербайджане, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости