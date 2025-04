Фонд Гейдара Алиева представляет: фестиваль Art Weekend

БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева в Баку началась подготовка к фестивалю искусств.

Как сообщает в понедельник Trend, с 31 октября по 2 ноября любителей искусства ждет интересный и необычный уикэнд.

Проект "Полет в Баку. Арт-уикенд. Почувствуй будущее СЕЙЧАС" ("Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW") окутает Баку волной творчества, эмоций и энергии в течение уикенда.

Ключевым элементом для Art Weekend была выбрана вода, и она будет в центре концепции проекта с философской, художественной, экологической точек зрения. И это не случайно. Вода является одновременно творческой метафорой, зеркалом перемен и символом моста между человеком и природой.

На фестивале Art Weekend, в котором примут участие известные художники, кураторы и деятели искусства как из Азербайджана, так и из других стран, творческие люди соберутся в Баку и исследуют воду как силу и тему, пронизывающую все виды творчества.

На мероприятии, которое выйдет за рамки традиционного выставочного формата, будут представлены различные презентации и интерактивные инсталляции. Зрители познакомятся с восхитительными картинами, пульсирующими эмоциями, скульптурами, пробуждающими человеческую душу, а также с прекрасными образцами из других областей искусства.

Во время Art Weekend в различных художественных пространствах Баку – галереях, театрах, выставочных залах и выставках под открытым небом - объединится дух искусства и трансформации.

"Почувствуй будущее СЕЙЧАС" — это не просто арт-событие, а приглашение погрузиться в глубины человеческих чувств, чтобы заново открыть себя и обрести новый взгляд на мир.

Организаторы Art Weekend призывают всех прикоснуться к будущему и почувствовать его.

