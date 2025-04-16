Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Грузии Михеил Кавелашвили 16 апреля посетил Аллею шехидов, сообщает в среду Trend.

Высокий гость почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем Михеил Кавелашвили полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, ему была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.