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Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)

Политика Материалы 16 апреля 2025 10:38 (UTC +04:00)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджане Президент Грузии Михеил Кавелашвили 16 апреля посетил Аллею шехидов, сообщает в среду Trend.

Высокий гость почтил память героических сынов и дочерей Родины, отдавших жизнь в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".

Затем Михеил Кавелашвили полюбовался панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, ему была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
Президент Грузии Михеил Кавелашвили почтил память шехидов в Баку (ФОТО)
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