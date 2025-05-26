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Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений - Си Цзиньпин

Политика Материалы 26 мая 2025 14:08 (UTC +04:00)
Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений - Си Цзиньпин

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, направленном Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости Азербайджана.

"В прошлом месяце Вы успешно совершили государственный визит в Китай, мы совместно объявили об установлении китайско-азербайджанских отношений всестороннего стратегического партнерства, тем самым открыли новые перспективы и обозначили новые задачи для развития двусторонних отношений.

Я придаю большое значение развитию китайско-азербайджанских отношений, готов с Вами прилагать совместные усилия для укрепления многовекторного взаимовыгодного сотрудничества, повышения двусторонних отношений на новый уровень и содействия развитию наших стран на благо народов Китая и Азербайджана", - отмечается в письме.

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