Представители дипломатического корпуса отправились с Агдамского железнодорожного вокзала в Баку (ФОТО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:31)

АГДАМ /Trend/ - Начавшаяся 20 июня с Лачинского международного аэропорта поездка в Восточный Зангезур и Карабах представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, завершилась сегодня на Агдамском железнодорожном вокзале.

Как сообщает Trend, 21 июня после ознакомления с городами Шуша и Агдам дипломаты прибыли в Агдамский железнодорожный и автовокзальный комплекс, откуда на скоростном поезде отправились в Баку.

14:31

Начался визит в Агдам представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане. До этого они посетили город Шуша.

Дипломаты ознакомятся с городом Агдам, сообщает местный корреспондент Trend.

Отметим, что вчера они посетили Лачинский район. Всего в поездке принимают участие около 100 дипломатов, в том числе послы, представители международных организаций, военные атташе.

В рамках визита представители дипкорпуса посетили киностудию "Ходжазфильм" и галерею "Юрд". В киностудии гостям были представлены различные макеты, использованные в фильмах.

В галерее "Юрд" им были продемонстрированы карабахские ковры. Особый интерес вызвали ковры, сотканные в Лачине. Гостям наглядно показали процесс ковроткачества.

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