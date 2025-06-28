Временный поверенный по делам посольства России в Азербайджане вызван в МИД (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 28 июня временный поверенный в делах посольства Российской Федерации в Азербайджанской Республике Петр Волоковых был вызван в министерство иностранных дел в связи с нападениями на азербайджанцев в российском городе Екатеринбурге.

Об этом в субботу сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

"Российской стороне был выражен резкий протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года, проведенными Силами безопасности России в квартирах наших соотечественников, в ходе которых были жестоко убиты два азербайджанца, несколько человек получили тяжкие телесные повреждения, девять человек арестованы.

До российской стороны были доведены наши ожидания по проведению расследования данного инцидента и скорейшему привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к совершению насилия",- отмечается в информации ведомства.

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