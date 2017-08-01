Абульфас Гараев: Число приезжающих в регионы Азербайджан туристов год от года растет

1 августа 2017 17:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число туристов, приезжающих, как в Баку, так и в регионы Азербайджана, год от года растет, сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев, посетив ряд культурных объектов в Шеки.

Министр отметил, что Шеки – одно из мест в Азербайджане, которое чаще всего посещают туристы. Поэтому гостям необходимо на более высоком уровне демонстрировать исторические места этого древнего города, а также повысить уровень культурного обслуживания, оказываемого туристам.

Министр также посетил дом народного поэта Бахтияра Вагабзаде, в котором он когда-то жил. Было отмечено, что еще при жизни поэт передал дом детсаду № 3.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Шеки дома-музея Бахтияра Вагабзаде, согласно которому в этом доме будет создан дом-музей народного поэта. Сегодня в музее ведутся завершающие работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Хотелось бы, чтобы приезжающие для лечебного туризма в Нахчыван, пользовались и возможностями культурных центров - министр
Общество 26 июля 16:47
Настоящую халву можно попробовать только в Азербайджане - Euronews (ВИДЕО)
Интересное 26 июля 12:40
Число туристов, отдыхающих в Баку и регионах, день ото дня растет - министр
Бизнес 18 июля 17:19
Дни культуры Азербайджана в Иране (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 5 июля 16:06
Азербайджан станет традиционным местом отдыха иранских туристов - министр
Общество 5 июля 16:01
Азербайджан заинтересован в открытии авиарейсов в города страны из Ирана - министр
Бизнес 4 июля 15:01
"ASAN viza” будет применяться и в таможенно-пропускных пунктах - министр
Политика 4 июля 11:52
Исторический центр Шеки может пополнить Список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Общество 3 июля 00:21
Фестиваль "Шелковый путь" завершился праздничным фейерверком (ФОТО)
Общество 2 июля 12:23
На фестивале "Шелковый путь" выступила иранская танцевальная группа (ФОТО)
Общество 30 июня 00:53
На фестивале "Шелковый путь" в Шеки отмечено 100-летие Джовдета Гаджиева (ФОТО)
Общество 29 июня 17:51
Во второй день фестиваля "Шелковый путь" в Шеки зрители посмотрели концерт музыкальной группы из Японии (ФОТО)
Общество 28 июня 19:22
Шеки стал городом фестивалей (ФОТО)
Культура 28 июня 16:41
Гобустан вошел в список лучших музеев Европы - министр
Общество 13 июня 15:47
В Азербайджана готовится план культурных мероприятий к Формуле 1
Общество 13 июня 13:32
Шеки готовиться к встрече зарубежных гостей
Культура 12 июня 19:28
Государственный реестр туризма будет открыт для всех кто оказывает услуги туризма - министр
Общество 10 июня 08:27
Ценовая политика туристического рынка Азербайджана достаточно приемлема - министр
Общество 8 июня 17:37