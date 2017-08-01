Абульфас Гараев: Число приезжающих в регионы Азербайджан туристов год от года растет

БАКУ /Trend/ - Число туристов, приезжающих, как в Баку, так и в регионы Азербайджана, год от года растет, сказал министр культуры и туризма Абульфас Гараев, посетив ряд культурных объектов в Шеки.

Министр отметил, что Шеки – одно из мест в Азербайджане, которое чаще всего посещают туристы. Поэтому гостям необходимо на более высоком уровне демонстрировать исторические места этого древнего города, а также повысить уровень культурного обслуживания, оказываемого туристам.

Министр также посетил дом народного поэта Бахтияра Вагабзаде, в котором он когда-то жил. Было отмечено, что еще при жизни поэт передал дом детсаду № 3.

Было подчеркнуто, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании в Шеки дома-музея Бахтияра Вагабзаде, согласно которому в этом доме будет создан дом-музей народного поэта. Сегодня в музее ведутся завершающие работы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)