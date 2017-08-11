Арестован водитель, совершивший наезд на велосипедиста в Гарадагском районе Баку

11 августа 2017 11:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возбуждено уголовное дело в связи с тяжелым ДТП, произошедшем в Гарадагском районе Баку, во время которого скончался велосипедист Абдуллаев Акиф Азер оглу (1992) и тяжелые травмы получила Рагимова Фидан Рустам гызы (1993), говорится в совместном заявлении Главного управления полиции (ГУП) Баку и городской прокуратуры, распространенном в пятницу.

Восьмого августа в 22:20 на Бакинской кольцевой дороге, проходящей по территории Гарадасгского района, Гулиев Ниджат Низам оглу (1992) на управляемом им автомобиле Kia Cadenza (10-XZ-040) совершил наезд на двигающихся с ним в одном направлении Абдуллаева Акифа Азер оглу и Рагимову Фидан Рустам гызы, и остановился, столкнувшись с автомобилем BMW (90-KX-473), управляемым Бейляровым Джейхуном Валех оглу.

От полученных травм Абдуллаев скончался на месте, Рагимова с различными телесными повреждениями была доставлена в Клинический медицинский центр.

По факту в следственном отделе Гарадагского РУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта лицом в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР. Подозреваемый в совершении преступления Ниджат Гулиев 9 августа был арестован и допрошен, в присутствии назначенного ему адвоката.

Гулиев был привлечен в качестве обвиняемого лица по делу, ему было предъявлено обвинение по указанной статье и в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Необходимые следственные меры по делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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