На автотрассе Баку-Алят-госграница Грузии начинаются разметочные работы

20 октября 2017 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На участке протяженностью 65 км, на 6-71 километре автотрассы Баку-Алят-госграница Грузии, 20-21 октября начиная с 10:00 будет обновляться горизонтальная дорожная разметка по обоим направлениям движения, говорится в сообщении ОАО «Азеравтойол», распространенном в пятницу.

В связи с проведением разметочных работ ограничения на движение по этой дороге вводится не будут, однако водителям рекомендовано быть внимательными, и передвигаться в соответствии с требованиями дорожных знаков.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редатор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
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