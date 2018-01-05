Определены требования по получению вузами Азербайджана статуса исследовательского университета

5 января 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана утвердил «Требования по присвоению статуса исследовательского университета высшим учебным заведениям".

Для присвоения статуса исследовательского университета высшие учебные заведения должны выполнить некоторые требования.

Эти требования включают наличие соответствующей инфраструктуры, электронной библиотеки, современной материально-технической базы и центра коллективного использования другими вузами оборудования для фундаментальных, прикладных и экспериментальных научных исследований в университетах, публикацию сотрудниками университета не менее 10 процентов статей, опубликованных в журналах республики, включенных в международные научные журналы (Web of Science, SCOPUS), за последний календарный год.

В то же время должно быть не менее пяти профессоров или доцентов, которые смогут выступать в качестве научного руководителя при написании докторской диссертации, должны действовать диссертационные советы (минимум один совет) и осуществляться международная аккредитация специальностей на уровне магистратуры.

Для получения статуса исследовательского университет должен использовать систему "Антиплагиат. ВУЗ", за последние пять лет должно быть получено минимум 20 грантов от местных и международных доноров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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