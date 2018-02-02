В Азербайджане состоялась церемония вручения Президентских премий для молодёжи в 2018 г. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По случаю Дня молодежи Азербайджана в пятницу состоялась презентация Президентских премий для молодежи в 2018 году и церемония вручения премий.

В мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, помощник Первого вице-президента Азербайджана, завотделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Юсуф Мамедалиев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, другие официальные лица, депутаты и гости.

Министр молодежи и спорта Азад Рагимов в своем выступлении отметил, что сегодняшняя молодежь является патриотичной, ориентированной на образование, привязанной к национально-нравственным, культурным корням, внимательна и инициативна по отношению к социальным вопросам.

"При поддержке государства применяются новые форматы для выявления творческой и талантливой молодежи. Главной целью являются вопросы общественной инициативы молодежи, ее участия, а также организационные вопросы", - сказал министр.

По его словам, этот год богат на общественные события.

"Баку, как мы знаем, является одним из трех кандидатов на проведение ЭКСПО в 2025 году. На сегодняшнем мероприятии мы объявляем о начале конкурса эссе среди молодежи об ЭКСПО 2025", - сказал Рагимов.

Напомнив о проведении президентских выборов в Азербайджане, министр выразил уверенность в том, что молодежь единогласно проголосует за Президента Ильхама Алиева.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.