Представители Академии наук исследовали грязевой вулкан в Шамахинском районе

БАКУ /Trend/ - В связи с расположением грязевого вулкана Гушчу в Шамахинском районе Азербайджана в сейсмически активной зоне есть вероятность еще более мощного его извержения.

К такому выводу пришли в результате исследования этого вулкана представители Института географии НАНА – доктор философии по географии Эльхан Мамедбеков и доктор философии по географии Мирнух Исмаилов.

Было отмечено, что за последние сто лет несколько раз происходили сильные извержения вулкана Гушчу.

«Исследование научных источников показало, что первое известное нам извержение грязевого вулкана произошло в 1913 году, а последнее произошло 16 января. Извержения в 1992 -2008 сопровождались грохотом и выходом горючего газа. По словам местных жителей, высота пламени во время извержения в этом году достигла 150-200 метров. Последнее извержение произошло примерно в час ночи, сопровождаясь сильным подземным грохотом, в кратере вулкана загорелся газ», - сказал Мамедбеков.

Ученый-исследователь добавил, что в материалах извержения вулкана высокая концентрация микроэлементов и тяжелые металлы попадают в организм домашних животных, а в конченом итоге и в организм человека.

Мамедбеков отметил, что сейсмические процессы играют важную роль в извержении вулканов.

«Поскольку исследуемый грязевой вулкан находится в сейсмически активной зоне, вполне вероятно еще более мощное извержение. Учитывая это, с жителями деревни Гушчу были проведены просветительские работы в связи с опасностью и рисками, которые могут возникнуть в деревне вблизи грязевого вулкана», - сказал Мамедбеков.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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