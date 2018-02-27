Завтра в Баку до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном во вторник.

Ночью в отдельных местах слабый туман, морось. Умеренный северный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове ночью 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 766 миллиметра ртутного столба, относительна влажность ночью 75-85, днем 55-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, морось. Умеренный восточный ветер.

Ночью 1-6, днем 8-13 тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 3-8 градуса тепла.

Завтра слабые и умеренные колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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