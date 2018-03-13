Первая сессия студентов БВШН, набравших при поступлении 700 баллов

13 марта 2018 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все семь абитуриентов, набравших в прошлом году 700 баллов на вступительных экзаменах в вузы по первой группе специальностей, решили получить высшее образование в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), сообщает вуз во вторник.

Как и все студенты-первокурсники Высшей школы, они учатся на подготовительном отделении вуза, где проходят курс углубленного изучения английского языка, а также посещают занятия по информационно-компьютерным технологиям (ИКТ). После успешной сдачи тестов IELTS по английскому языку и экзаменов по ИКТ они, начиная со второго курса, приступают к учебе по избранной специальности

Успехи и достижения тех, кто стал лучшим из лучших среди абитуриентов, всегда привлекают внимание. Сегодня мы представляем итоги, с которыми эти семь студентов завершили первую в своей жизни экзаменационную сессию в БВШН, где к студентам предъявляются самые высокие требования:

  • Жаля Мамедова (химическая инженерия): 96 баллов из 100 возможных («отлично» по обоим предметам)
  • Вагаб Джабраилов (инженерия автоматизации процессов): 96 баллов («отлично» по обоим предметам)
  • Эльмир Ахмедов (инженерия автоматизации процессов): 95 баллов («отлично» по обоим предметам)
  • Габиль Алиев (химическая инженерия): 93 балла («отлично» по обоим предметам)
  • Халида Алиева (инженерия автоматизации процессов): 93 балла («отлично» по обоим предметам)
  • Махира Асадзаде (инженерия автоматизации процессов): 89 баллов (оценки «отлично» и «хорошо»)

Еще один студент, Абдулла Аскерзаде, продемонстрировал при поступлении отличное знание английского языка и ИКТ и был принят сразу на второй курс Высшей школы на учебу по специальности «Инженер по автоматизации процессов». На экзаменах зимней сессии он получил высокие оценки: история Азербайджана – «отлично» (99 баллов), математика – «отлично» (93 балла), азербайджанский язык и культура речи – «отлично» (92 балла), программирование и компьютерные приложения – «хорошо» (90 баллов).

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Azernews Newspaper
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