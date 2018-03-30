До завтрашнего утра в Баку сохранится штормовой ветер

30 марта 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на территории Азербайджана установилась нестабильная погода, дует порывистый северо-западный ветер, о чем заранее предупредило министерство экологии и природных ресурсов.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер усилился в Баку и Маштаги до 30 м/сек, на "Нефтяных камнях" и острове Чилов - до 29 м/с, острове Гум – до 28 м/с, Пираллахи – 24 м/с, в Бина и Сумгайыте – до 23 м/с, Аляте – до 20 м/с, Забрате – до 19 м/с, Дашкесане – до 30 м/с, Нефтчале – до 22 м/с, Хыналыге – до 20 м/с, Билясуварском и Шамахинском районах – до 18 м/с.

По информации, полученной со станции на "Нефтяных камнях", высота волн достигла 6,5 метра.

Отметим, что сильный ветер сохранится до завтрашнего утра, скорость северо-западного ветра увеличится до 18-23 м/с, местами до 25-30, а в некоторых местах полуострова до 32-35 м/с.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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